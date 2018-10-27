Вертолет владельца «Лестера» разбился возле стадиона клуба
Вертолет владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи разбился на парковке возле стадиона клуба, сообщает Sky Sports.
Как передает Sky Sports, инцидент произошел после матча десятого тура чемпионата Англии между «Лестером» и лондонским «Вест Хэмом». Через несколько секунд после взлета вертолет потерял управление и рухнул. На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка и спасатели. На данный момент нет информации о жертвах и пострадавших.
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Шривадданапрабха является основателем и генеральным директором King Power Duty Free, сети магазинов беспошлинной торговли. В 2011 году он стал владельцем «Лестера».
Ранее сообщалось, что более 40 человек ранены результате беспорядков на матче чемпионата Германии.