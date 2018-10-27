Траньков поделился мнением о провале Медведевой на Гран-при

Олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию Максим Траньков высказал свое мнение о прокате Евгении Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».

Медведева упала во время исполнения короткой программы и заняла только первое место.

«Это спорт. Я ничему не удивляюсь. Я думаю, что все на это надеются, что в произвольной программе она сумеет поправить свои результаты.

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У Жени, конечно, есть недоброжелатели, которые хотели бы, чтобы все было еще хуже, но я являюсь болельщиком сборной России, поэтому всегда поддерживаю всех наших спортсменов и надеюсь на успешный результат», — заявил Траньков.

Показ произвольной программы пройдет уже 27 октября.

Ранее Горшков высказался о неудачном прокате Медведевой.