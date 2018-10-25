Фигуристка Медведева рассказала о решении продолжать карьеру

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в какой момент приняла решение не завершать карьеру после Олимпийских игр в 2018 году, передает «Советский спорт».

Она рассказала. что решила не оставлять фигурное катание в ближайшие четыре года, когда услышала оценки на Олимпиаде. Она завоевала серебро, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой.

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«Сразу же после того, как объявили оценки на Олимпиаде, я поняла, что не брошу фигурное катание еще ближайшие четыре года. Хотелось бы стать лучше, ради этого я меняю свою жизнь. Когда переехали в Канаду, то не знали, что делать и куда ехать, ведь знакомых было еще мало», — поделилась фигуристка.

Спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и теперь тренирует в Канаде под руководством Брайана Орсера.

Ранее Ягудин рассказал о конкуренции между Загитовой и Медведевой.