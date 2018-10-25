Игроки ЦСКА поддержали пострадавших в римском метро болельщиков

Футболисты московского ЦСКА записали обращение, в котором поддержали болельщиков, пострадавших в результате инцидента в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и армейским клубом», передает «Советский спорт».

В метро Рима пострадали около 30 человек, в том числе и около 20 армейских болельщиков. Причиной поломки эскалатора называли пьяных россиян, которые якобы прыгали на нем, но эта версия не получила подтверждения.

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«От лица нашего клуба желаю нашим болельщикам скорейшего выздоровления. Вы — наше все, вы наша команда», — сказал на видео Кирилл Набабкин.

«От лица всего нашего коллектива желаю вам скорейшего выздоровления. Возвращайтесь к своим близким и родным, и приходите чаще на стадион с новыми силами», — продолжил Иван Обляков.

«Уважаемые наши болельщики, те, кто пострадали в Риме, держитесь, поправляйтесь, мы с вами. ЦСКА всегда будет первым», — заключил Алан Дзагоев.

Матч Лиги чемпионов ЦСКА проиграл со счетом 0:3. Ответный матч состоится 7 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что шесть пострадавших в метро россиян еще находятся в больницах Рима.