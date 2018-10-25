Лобов заявил о намерении покинуть UFC в случае увольнения Тухугова

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артем Лобов прокомментировал намерение организации разорвать контракт с чеченским бойцом смешанного стиля (ММА) Зубайрой Тухуговым, передает «Советский спорт».

Представитель Ирландии русского происхождения заявил, что покинет UFC, если руководство отстранит от поединков Тухугова.

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«Если UFC уволит его, то я тоже уйду. Я смогу с ним сразиться в другой организации — ACB, Bellator и так далее. Мы должны с ним встретиться в октагоне один на один. Я хочу посмотреть, на что он способен», — рассказал Лобов ESPN.

Напомним, что конфликт ирландца и чеченца произошел из-за столкновения Тухугова с бойцом ММА Конором Макгрегором в ходе инцидента на турнире UFC 229.

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