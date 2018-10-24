Вратарь ЦСКА Помазун «с опаской» ждет разговора с Акинфеевым

Вратарь ЦСКА Илья Помазун поделился эмоциями от гостевого матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», передает «Советский спорт».

Матч, который проходил в Риме, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Впечатления вообще незабываемые. Сыграть на таком стадионе — это незабываемо. Что касается игры, то нам не повезло. Были моменты в начале игры, могли реализовать, но не повезло. А «Рома» свои моменты смогли реализовать. Вот и все.

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Мандраж небольшой был, но пропал уже после первого момента, когда сыграл на выходе. По-любому эта игра даст мне уверенность. Главное, что тренер доверял и дал играть», — рассказал вратарь в эфире телеканала «Матч Премьер».

Стоит отметить, что Помазун заменил в воротах Игоря Акинфеева, который не смог принять участия в матче из-за того, что в игре второго тура против «Реала» получил красную карточку.

«Партнеры похвалили. Сказал, что смотрелся неплохо. С Акинфеевым пока еще не говорили. Жду ли этого разговора с опаской? Наверное, да», — поделился вратарь.

Ранее болельщиков ЦСКА задержали на стадионе.