Касильяс перепутал московский «Локомотив» с ташкентским
Вратарь «Порту» Икер Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива», сообщает «Советский спорт».
«После прошлого посещения Москвы во время чемпионата мира я снова в этом прекрасном городе, чтобы сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом», — написал вратарь в твиттере.
Однако в записи испанский голкипер упомянул аккаунт не московского «Локомотива», а ташкентского.
Пресс-служба чемпиона России прокомментировала сообщение Касильяса.
«Рады видеть вас в Москве и желаем приятной прогулки. Однако наш официальный аккаунт находится здесь», — написали представители «железнодорожников».
24 октября «Локомотив» встретится в Москве с «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Después de la experiencia con @Azteca en el pasado @FIFAWorldCup de ����, vuelvo a visitar esta bonita ciudad para afrontar la @ChampionsLeague ante @LokomotivUzb !! ��⚪️�� pic.twitter.com/gYOJCtYzFc— Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 октября 2018 г.