Лыжник Устюгов госпитализирован после падения во время тренировки

Евгений Устюгов РИА Новости
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Сергей Устюгов был госпитализирован после падения с лыжероллеров во время тренировочного занятия, сообщает ТАСС.

«В понедельник на тренировке в Валь Сеналесе Устюгов сильно упал со спуска. Сегодня он был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования по поводу травмы пальца руки», — цитирует Крамера NRK.

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Устюгов является двукратным чемпионом мира. Отмечается, что первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-25 ноября в финском Куусамо.

Ранее Устюгов прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил.