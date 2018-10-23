Каррера ответил в инстаграме всем футболистам «Спартака», кроме Глушакова

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил в инстаграме всем футболистам клуба, кроме полузащитника Дениса Глушакова, сообщает «Советский спорт».

После отставки специалиста многие игроки опубликовали записи в инстаграме, адресованные итальянцу. Капитан красно-белых поблагодарил Карреру за чемпионский сезон, но экс-наставник ему не ответил.

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Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от работы с основной командой после того, как поставили лайки под видео актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру после поражения во встрече седьмого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:2).

Каррера был отправлен в отставку 22 октября. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что Глушаков удалил комментарий дочери Карреры в инстаграме.