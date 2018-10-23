Дочь Карреры назвала Глушакова одной из причин увольнения отца

Младшая дочь Массимо Карреры Мартина, говоря об отставке своего отца, который возглавлял «Спартак», назвала полузащитника Дениса Глушакова одной из причин увольнения, передает «Советский спорт».

22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Последний матч во главе «Спартака» против тульского «Арсенала» подопечные Карреры проиграли со счетом 2:3.

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Конфликт главного тренера с Глушаковым и защитником Андреем Ещенко возник из-за того, что игроки красно-белых поставили лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова про отставку Карреры. за это оба футболиста отправились в молодежную команду.

«Я не знаю точно, но уверена, что он — одна из проблем», — написала Каррера-младшая в твиттере, отвечая на вопрос одного из фанатов, является ли Глушаков причиной отставки специалиста.

Ранее дочь Карреры отреагировала на послание Глушакова.