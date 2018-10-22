«Спартак» определился с основным кандидатом на пост главного тренера

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов является единственным кандидатом на пост наставника московского «Спартака». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

Специалист возглавлял столичный клуб с 2007 по 2008 год. Под его руководством «Спартак» стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2007.

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22 октября был отправлен в отставку Массимо Каррера. Он возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в последних трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее фанаты «Спартака» обратились к Каррере после его отставки.