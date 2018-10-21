Дриусси извинился перед одноклубниками и фанатами «Зенита» за удаление

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси принес извинения одноклубникам и болельщикам команды за свое удаление в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» со счетом 0:1, сообщает «Советский спорт».

Аргентинец уже к 37-й минуте получил две желтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Из-за дисквалификации Дриусси пропустит следующий матч в рамках РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

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«Прошу прощения за мое удаление у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита». Мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся. Я обещаю стараться избегать повторения подобных ситуаций. Никто и ничто не отберет у нас общую надежду. Мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели!» — написал Дриусси в своем инстаграме.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты московского «Динамо» на матче против петербургского «Зенита» вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина.