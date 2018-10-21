Вратарь «Колорадо» Варламов вошел в топ-10 НХЛ

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов Reuters
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Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов вошел в топ Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

По результатам игровой недели в регулярном чемпионате, россиянин стал одним из лучших исполнителей сэйва и занял восьмое место в топе-10.

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Первая строчка принадлежит голкиперу «Каролина Харрикейнз» Петру Мразеку.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» в домашнем матче одолела «Тампу-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.