Камера Кокорина лучше места заключения Мамаева
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев переведены в камеры, в которых будут находиться вместе со своими соседями по карантинному отделению, сообщает ТАСС.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал о сокамерниках футболистов.
«Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов», — отметил член ОНК.
Также он рассказал о том, в каких условиях предстоит жить полузащитнику «горожан» и форварду сине-бело-голубых до 8 декабря.
«Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя. У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах», — подчеркнул Пятницкий.
Игрок «Краснодара» уже три раза получал от близких передачи в СИЗО, в то время как нападающему «Локомотива» и его младшему брату Кириллу Кокорину ничего не приносили.
Ранее футболисты во время прибывания в следственном изоляторе заработали 10,5 млн рублей.