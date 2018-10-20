Камера Кокорина лучше места заключения Мамаева

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев переведены в камеры, в которых будут находиться вместе со своими соседями по карантинному отделению, сообщает ТАСС.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал о сокамерниках футболистов.

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«Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов», — отметил член ОНК.

Также он рассказал о том, в каких условиях предстоит жить полузащитнику «горожан» и форварду сине-бело-голубых до 8 декабря.

«Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя. У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах», — подчеркнул Пятницкий.

Игрок «Краснодара» уже три раза получал от близких передачи в СИЗО, в то время как нападающему «Локомотива» и его младшему брату Кириллу Кокорину ничего не приносили.

Ранее футболисты во время прибывания в следственном изоляторе заработали 10,5 млн рублей.