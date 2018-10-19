Защита Мамаева попросила суд перевести игрока под арест в Краснодар
Адвокаты полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на заседании суда попросили выпустить футболиста из Бутырского СИЗО, сообщает Sport24.
Отмечается, что защита игрока передала суду загранпаспорт футболиста, чтобы он не мог покинуть страну и скрыться.
Адвокаты отметили, что их клиент не может выполнять условия контракта с «Краснодаром», а у Мамаева на иждивении находятся двое детей и жена. Защита отметила, что содержание в «Бутырке» может негативно сказаться на физической форме футболиста. Представители игрока попросили попросили назначить их подзащитному арест по адресу в Краснодаре, который позволит футболисту выполнять свою работу.
Отмечается, что собственник квартиры в Краснодаре жена футболиста Алана Мамаева согласилась с его проживанием там при соответствующем решении суда.
8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из московских кафе они напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
11 октября футболисты были арестованы сроком на два месяца, а 18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».
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Ранее сообщалось, что полиция предъявила обвинения Кокорину и Мамаеву в хулиганстве и побоях.