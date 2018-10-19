Защита Мамаева попросила суд перевести игрока под арест в Краснодар

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Адвокаты полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на заседании суда попросили выпустить футболиста из Бутырского СИЗО, сообщает Sport24.

Отмечается, что защита игрока передала суду загранпаспорт футболиста, чтобы он не мог покинуть страну и скрыться.

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Адвокаты отметили, что их клиент не может выполнять условия контракта с «Краснодаром», а у Мамаева на иждивении находятся двое детей и жена. Защита отметила, что содержание в «Бутырке» может негативно сказаться на физической форме футболиста. Представители игрока попросили попросили назначить их подзащитному арест по адресу в Краснодаре, который позволит футболисту выполнять свою работу.

Отмечается, что собственник квартиры в Краснодаре жена футболиста Алана Мамаева согласилась с его проживанием там при соответствующем решении суда.

8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из московских кафе они напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

11 октября футболисты были арестованы сроком на два месяца, а 18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что полиция предъявила обвинения Кокорину и Мамаеву в хулиганстве и побоях‍.