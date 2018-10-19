Гиггз рассказал, почему «Челси» не нужно недооценивать «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер сборной Уэльса и экс-полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал предстоящий матч девятого тура Английской премьер-лиги своей бывшей команды с лондонским «Челси», сообщает «Советский спорт».

«Сейчас много говорят о «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью, но нужно вспомнить последнюю игру с «Ньюкаслом», когда им удалось победить, проигрывая со счетом 0:2. Этот результат придаст им много уверенности.

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Сейчас для «МЮ» начинается сложный отрезок. Они сыграют с «Челси», затем — с «Ювентусом», встреча с «Манчестер Сити» тоже не за горами. Поэтому им нужна эта уверенность. Не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» пройдет этот отрезок достаточно хорошо, потому что они умеют играть с отличными командами.

«МЮ» вернется, если одержит несколько побед в важных матчах. Не говорю, что они смогут бороться за титул, но у них есть шанс оказаться среди лидеров. Также не стоит забывать, что Моуринью знает, как добывать результат в больших матчах», — приводит слова Гиггза Sky Sports.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 14:30 по московскому времени.

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