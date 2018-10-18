Глава ОКР выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил соболезнования родным и близким погибшим и пострадавшим в результате трагедии в Керчи, сообщает ТАСС.
«Хотел бы от лица ОКР выразить свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших в колледже города Керчь. Сил вам и мужества», — говорится в заявлении Позднякова, опубликованном на официальном сайте ОКР.
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17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли в общей сложности 19 человек, пострадали — около 50.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим в Керчи.