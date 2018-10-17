Санкт-Петербург претендует на проведение Итогового турнира ATP

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Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон заявила о подаче заявки на проведение в Санкт-Петербурге Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает «Советский спорт».

«Я очень рада сообщить. Мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге», — написала Камельзон в инстаграме.

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Итоговый турнир ATP роходил в Нью-Йорке, Франкфурте, Шанхае и Ганновере. С 2009 года он проводится в Лондоне.

Ранее сообщалось, что теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли первый круг ВТБ Кубка Кремля.