Санкт-Петербург претендует на проведение Итогового турнира ATP
Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон заявила о подаче заявки на проведение в Санкт-Петербурге Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает «Советский спорт».
«Я очень рада сообщить. Мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге», — написала Камельзон в инстаграме.
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Итоговый турнир ATP роходил в Нью-Йорке, Франкфурте, Шанхае и Ганновере. С 2009 года он проводится в Лондоне.
Ранее сообщалось, что теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли первый круг ВТБ Кубка Кремля.