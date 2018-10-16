Мамаеву предъявили обвинение в побоях

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Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву было предъявлено обвинение в побоях, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал источник, который близок к правоохранительным органам. Он заявил, что футболисту «Краснодара» было предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). При этом пока не известно, ограничится ли следствие только этим обвинением или предъявит игроку еще.

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Мамаев был помещен в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря 2018 года. До этого же срока задержан нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Отмечается, что футболистов обвиняют в драке и избиении трех человек.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.

Ранее адвокат Мамаева заявил о возможном примирении сторон.