Александр Емельяненко поделился мнением о возможном бое Нурмагомедов — Мейвезер

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Боец Александр Емельяненко прокомментировал возможный поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобежденным боксером Флойдом Мейвезером.

«Смотря по каким правилам они будут выступать, смотря в каком октагоне будут драться. Хабиб очень хорошо чувствует клетку, хорошо себя чувствует в октагоне. Как бы Флойд ни был всесилен в четырех углах, здесь он ему уступает», — цитирует Александра Емельяненко Sport24.

Ранее сообщалось, что Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова.