Менеджер Хабиба Нурмагомедова резко ответил на предложение 50 Cent

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Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение репера 50 Cent в размере $2 млн за переход в Bellator, сообщает «Советский спорт».

«За $2 млн Хабиб даже бутылку Кока-Колы не откроет, Хабиб зарабатывает достаточно денег. Если бы речь шла о $50 миллионах, то мы бы могли сесть за стол переговоров. Но $2 миллиона — это просто мусор», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

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Менеджер отметил, что он настроен на организацию боя против американского боксера Флойда Мейвезера.

«Если Флойд все-таки решит попробовать свои силы в смешанных единоборствах, то Хабиб выбьет дух и из него», — сказал Абдель-Азиз.

Ранее сообщалось, что 50 Cent может стать менеджером Нурмагомедова.