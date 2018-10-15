Глава РПЛ назвал цель сборной России в Лиге наций

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Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин оценил выступление сборной России в Лиге наций.

«Сборная показывает очень приличный результат на групповом этапе Лиги наций. Руководство, тренерский штаб и сами игроки стремятся только к выходу в финальную часть этого турнира. Результаты нашей команды закономерны и заслуженны», — цитирует Прядкина газета «Известия».

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Сборная России, набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы 2 в Лиге B. Второе место занимает команда Турции (три очка), на третьей строчке располагается Швеция (одно очко).

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная России на выезде сыграет с командой Швеции.

Ранее в Госдуме оценили игру сборной России в Лиге наций.