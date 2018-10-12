Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырки»‍

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Нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», сообщает «РИА Новости».

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, жалоб и претензий у футболистов не имеется.

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Кроме того, Мельников сообщил, через десять дней их переведут в оборудованные видеонаблюдением камеры спецблока, где арестованные будут содержаться в более комфортных условиях с меньшим количеством людей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию актуальных событий, связанных с этой ситуацией.

Ранее мать Кокорина прокомментировала скандал с участием сына.