Владимир Путин попросил отца Хабиба Нурмагомедова не наказывать сына

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Президент России Владимир Путин во время встречи с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым попросил отца и тренера спортсмена Абдулманапа не наказывать сына за потасовку, которая произошла после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.

«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», — в шутку заявил глава государства.

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10 октября Путин прибыл в Ульяновск, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава».

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.