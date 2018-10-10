Владимир Путин попросил отца Хабиба Нурмагомедова не наказывать сына
Президент России Владимир Путин во время встречи с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым попросил отца и тренера спортсмена Абдулманапа не наказывать сына за потасовку, которая произошла после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.
«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», — в шутку заявил глава государства.
10 октября Путин прибыл в Ульяновск, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава».
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.