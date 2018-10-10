Исинбаева назвала восстановление РУСАДА «большим стимулом для чистого спорта»

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Российская легкоатлетка Елена Исинбаева, которая выступала на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), прокомментировала восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает ТАСС.

«Я выступаю от имени чистых спортсменов России. Мы знаем, что российские спортсмены подвергались жестким санкциям за последние три года — мы лишились гимна и флага на Олимпиаде Пхёнчхане — но после было сделано очень много для того, чтобы система стала эффективнее и все чистые спортсмены были защищены.

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Благодаря восстановлению РУСАДА российские атлеты будут тестироваться еще чаще, что пойдет на пользу чистым российским спортсменам. Восстановление РУСАДА является большим стимулом для чистого спорта в России», — заявила Исинбаева.

Ранее сообщалось, что WADA не устраивают только копии базы московской лаборатории.