«Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении соглашения с Мамаевым

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Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов заявил, что футбольный клуб «Краснодар» обратился в организацию с заявлением о расторжении соглашения с полузащитником Павлом Мамаевым.

«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше. От петербургского «Зенита» подобных заявлений не поступало», — цитирует Березова «Чемпионат.Com».

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8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее водитель ведущей Первого канала рассказал о драке с Кокориным и Мамаевым.