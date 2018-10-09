«Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении соглашения с Мамаевым
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов заявил, что футбольный клуб «Краснодар» обратился в организацию с заявлением о расторжении соглашения с полузащитником Павлом Мамаевым.
«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше. От петербургского «Зенита» подобных заявлений не поступало», — цитирует Березова «Чемпионат.Com».
8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.
Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее водитель ведущей Первого канала рассказал о драке с Кокориным и Мамаевым.