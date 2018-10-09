«Зенит» нашел возможность разорвать контракт с Кокориным

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В контракте форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина есть пункт о разрыве контракта за нарушение режима, сообщает ФАН.

Также в договоре указана возможность штрафных санкций за нанесение репутационного вреда клубу.

Руководство сине-бело-голубых ищет варианты досрочного расторжения соглашения в одностороннем порядке из-за двух нападений с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, а также на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.

Ранее сообщалось, что полиция располагает видео драки спортсменов с чиновником.