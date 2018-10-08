Спортсмены из России завоевали шесть медалей в первый день юношеских ОИ
Российские спортсмены в первый соревновательный день на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе принесли в копилку команды шесть медалей — пять золотых и одну серебряную, сообщает ТАСС.
Медали высшей пробы получили Сергей Шамаков (пулевая стрельба из винтовки с дистанции 10 м), Илья Бескровный и Варвара Овчинникова (велоспорт-BMX в миксте), тхэквондисты Дмитрий Шишко (весовая категория до 48 кг) и Полина Щербакова (до 44 кг), а также олимпийская команда России по плаванию в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.
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Серебряную медаль принес дзюдоист Арбек Нагучев в весовой категории до 66 кг.
Россия после первого дня расположилась на первой строчке медального зачета.
Ранее в Буэнос-Айресе зажгли огонь юношеских Олимпийских игр.