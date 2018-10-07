Объявлены составы ЦСКА и «Локомотива» на матч чемпионата России
Московские клубы ЦСКА и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч десятого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов;
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Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Баринов, Фернандеш, Алексей Миранчук, Эдер.
Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет на домашнем стадионе армейцев. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.