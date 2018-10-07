Хабиб прокомментировал результат боя с Конором

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции прокомментировал итог боя против ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

«Я хочу попросить прощения за то, что произошло. Люди говорят, что я выпрыгнул из клетки и начал беспорядки. Но подождите — Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь.

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Прошу прощения у своего отца, который сейчас явно недоволен мной, извиняюсь перед Невадой и Лас-Вегасом. Но я — бесспорный чемпион UFC. Мне позвонил президент Путин и поздравил меня с триумфом. Спасибо все, до свидания», — заявил Нурмагомедов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ранее прояснилась судьба арестованных членов команды Хабиба Нурмагомедова.