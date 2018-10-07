Гаджиев считает «бессмысленным» реванш между Хабибом и Конором

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Генеральный продюсер промоутерской компания Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение, что реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором не имеет смысла, передает ТАСС.

В ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов удушающим приемом победил Макгрегора в четвертом раунде поединка.

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«Поздравляю всю страну с победой Хабиба. Для всех экспертов MMA, как и для букмекеров, не было вопроса в выборе фаворита боя, все в один голос утверждали, что у Конора нет шансов. Интрига была, но по факту победил сильнейший, и победило тотальное превосходство в борьбе. Шоу состоялось, и это здорово.

Я думаю, это конец этой истории, Конор и Хабиб больше никогда не подерутся. Аргументов в бою у Макгрегора не оказалось. Если бы поединок был равным, то можно было бы сказать, что есть возможность сделать реванш, но в данной ситуации он бессмысленен», — заявил Гаджиев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев турнира.

Ранее сообщалось, что президент M-1 Global считает Макгрегора «ирландской курицей, несущей золотые яйца».