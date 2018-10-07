В Буэнос-Айресе зажгли огонь юношеских Олимпийских игр
В аргентинском Буэнос-Айресе прошла церемония открытия летний юношеских Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.
Олимпийский огонь соревнований был зажжен аргентинскими спортсменами Педро Ибаррой и Сесилией Карранца, а президент Аргентины Маурисио Макри официально объявил соревнования открытыми.
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Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.
Знаменосцем от России был трехкратный чемпион Европы по плаванию Климент Колесников.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин пожелал удачи сборной России на юношеских Олимпийских играх.