В Буэнос-Айресе зажгли огонь юношеских Олимпийских игр

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В аргентинском Буэнос-Айресе прошла церемония открытия летний юношеских Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.

Олимпийский огонь соревнований был зажжен аргентинскими спортсменами Педро Ибаррой и Сесилией Карранца, а президент Аргентины Маурисио Макри официально объявил соревнования открытыми.

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Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.

Знаменосцем от России был трехкратный чемпион Европы по плаванию Климент Колесников.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пожелал удачи сборной России на юношеских Олимпийских играх.