Российский боец UFC сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Макгрегор
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев поделился мыслями о поединке соотечественника Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, передает Sport24.
«Хабиб уверенно выиграет. Он знает свою работу и сделает ее. Думаю, Хабиб победит в третьем раунде.
Левая рука Макгрегора? Хабиб не боится и справится, он не нарвется на это. Перед боем Макгрегор сказал много лишнего, но он такой, его не исправить», — заявил Анкалаев.
Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.
Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова оценил шансы сына против Макгрегора.