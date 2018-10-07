Полиция пытается успокоить танцующих лезгинку фанатов Нурмагомедова в Махачкале

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В Махачкале болельщики российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова устроили лезгинку перед поединком своего любимца против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.

Отмечается, что фанаты россиянина перегородили проезжую часть возле кинотеатра «Россия» в Махачкале, где будет проходить массовый просмотр поединка. В ситуацию пришлось вмешаться полиция, которая пытается разогнать танцующих болельщиков.

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Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и Макгрегора, состоится в Лас-Вегасе и пройдет в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дэйна Уайт назвал запасного бойца в поединке Нурмагомедов — Макгрегор.