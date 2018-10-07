В Лас-Вегасе усилены меры безопасности перед боем Нурмагомедов — Макгрегор

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В Лас-Вегасе усилили меры безопасности в связи с проведение турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, главным событием которого станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.

Поединки пройдут на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе.

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В день проведения турнира рядом с ареной были усилены меры безопасности. Так, по периметру стадион охраняют несколько полицейских машин, а рядом дежурят автобусы с полицией.

Отмечается, что организаторы усиленно охраняют группу поддержки российского бойца, которая подверглась агрессивному поведению со стороны ирландцев.

UFC 229 состоится в Лас-Вегасе и пройдет в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех боев. Начало в 01:00. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор ориентировочно начнется в 07:00.

Ранее сообщалось, что стали известны гонорары Нурмагомедова и Макгрегора.