В «Спартаке» рассказали о состоянии отстраненных Глушакова и Ещенко

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Игроки московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко не приняли участие в матче молодежных команд против «Енисея», сообщает «Советский спорт».

Футболисты были переведены в молодежку по решению главного тренера красно-белых Массимо Каррера из-за лайка под видеозаписью актера Дмитрия Назарова.

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«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» надеется на возвращение Глушакова и Ещенко.