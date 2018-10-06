Гонщик «Формулы-1» исправил перепутавшую флаги России и Нидерландов фанатку
Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1 Макс Ферстаппен попал в ироничную ситуацию во время автограф-сессии, сообщает «Советский спорт».
В ходе мероприятия к гонщику подошла болельщица азиатской внешности, у которой в руках был плакат с изображением российского флага и словами поддержки Ферстаппена. Вероятнее всего, фанатка перепутала российский и нидерландский триколоры, схожие по своему виду.
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В ответ гонщик из Нидерландов показал болельщице на телефоне то, как в действительности выглядит флаг его страны.
Фотографии эпизода опубликованы в твиттере.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон завоевал юбилейный 80-й поул на Гран-при Японии.
Max Verstappen explains Japenese fan how the Dutch flag looks like pic.twitter.com/EzbUBOnK2g— auto-web.pl (@auto_web_pl) 5 октября 2018 г.