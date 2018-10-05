Нурмагомедов и Макгрегор «сделали вес» перед боем UFC
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор продемонстрировали нужный вес для поединка в легкой категории за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Советский спорт».
Церемония взвешивания прошла накануне боя в Лас-Вегасе. По информации MMA Junkle, Нурмагомедов весит 70,3 килограмма, в то время как вес Макгрегора составил 70,08 кг.
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Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Соединенных Штатах Америки в ночь на седьмое октября в рамках турнира UFC 229.
Ранее тренер Макгрегора пообещал сюрпризы от бойца в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.