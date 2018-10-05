Бенитес оштрафован на £60 тысяч за критику судей

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Главный тренер английского «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес оштрафован на £60 тысяч за комментарии о судействе перед матчем против «Кристал Пэлас» в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, футбольная ассоциация Англии обвиняла Бенитеса в неподобающем поведении на пресс-конференции в сентябре, когда испанский специалист раскритиковал работу арбитра Андре Марринера, а также критически отозвался о заявлениях игрока «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа, который ранее утверждал, что соперники играют против него слишком жестко.

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Бенитес уже принял это наказание и в ближайшее время выплатит штраф в полном размере. После семи туров АПЛ «Ньюкасл» занимает 18-е место, набрав лишь два очка.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью предложил дождаться конца сезона для подведения итогов.