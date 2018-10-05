Хабиб Нурмагомедов отказался жать руку Конору Макгрегору после боя

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Хабиб Нурмагомедов заявил, что ни при каких обстоятельствах не пожмет руку Конору Макгрегору после боя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

«Пожму ли я руку Конору после боя? Нет. Никогда. Ни за что! Тот факт, что он много говорит о моем народе, о России, оскорбляет мою семью, нисколько его не красит. Неважно, что говорит алкоголик и пьяница. Это нездоровые вещи, на которые не надо обращать внимание», — заявил Нурмагомедов.

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Отмечается, что на совместную пресс-конференция ирландец опоздал, и Нурмагомедов покинул зал еще до его прибытия.

Ранее Конор Макгрегор назвал чемпионский пояс Хабиба Нурмагомедова «фейковым».