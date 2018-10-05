Конор Макгрегор опоздал на пресс-конференцию с Хабибом Нурмагомедовым

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Ирландец Конор Макгрегор опоздал на совместную пресс-конференцию с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Пресс-конференция должна была начаться в 1.00 по московскому времени, но боец из Ирландии пока не явился. Нурмагомедов не смог не прокомментировать эту ситуацию, затронув тему и своей будущей карьеры.

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«Я не собираюсь никого ждать. Если у вас есть вопросы — задавайте. Что будет после этого боя? Я не знаю, как сложится моя карьера. Посмотрим. Сейчас я думаю только о завтрашнем поединке. После него вернемся к этому вопросу», — сказал российский спортсмен.

Отмечается, что пришел даже глава UFC Дэна Уайт.

Ранее форвард Ибрагимович сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрегора.