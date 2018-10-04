Биатлонист Шипулин принял решение о своем будущем

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Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что принял решение, которое касается его карьеры, передает «Советский спорт».

«Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке Мира!» — написал Шипулин в своем инстаграме.

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Олимпийский чемпион долго сомневался в том, стоит ли продолжать карьеру. В одном из интервью он даже упомянул, что находится не в лучшей спортивной форме, ему было даже тяжело подниматься по лестнице.

Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Два этапа турнира пройдут в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что главный соперник биатлониста Фуркада ослаблен болезнью.