Биатлонист Шипулин принял решение о своем будущем
Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что принял решение, которое касается его карьеры, передает «Советский спорт».
«Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке Мира!» — написал Шипулин в своем инстаграме.
Олимпийский чемпион долго сомневался в том, стоит ли продолжать карьеру. В одном из интервью он даже упомянул, что находится не в лучшей спортивной форме, ему было даже тяжело подниматься по лестнице.
Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Два этапа турнира пройдут в Северной Америке.
Ранее сообщалось, что главный соперник биатлониста Фуркада ослаблен болезнью.
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В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!