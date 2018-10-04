Нурмагомедов раскритиковал главу UFC за поддержку Макгрегора

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дену Уайта за поддержку ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Уайт неоднократно открыто заявлял о своей симпатии к Макгрегору, а на пресс-конференции с участием Нурмагомедова выпил с ирландцем виски.

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«Дене нужно прекратить целовать его задницу. Как он может спросить, где пояса Конора? Он не знает, что произошло за последние два года? UFC имеет чемпиона в легком весе, и теперь мы говорим, где пояса Конора? Он запутался. Он потерял рассудок, а не пояса.

UFC довольны мной в качестве чемпиона, потому что у меня тоже большое имя. Но сейчас я не могу знать обо всех людях в UFC, некоторые хотят победы Конора, потому что он очень известен, и они могут заработать много денег», — приводит слова россиянина журналист Ариэль Хельвани.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов провел открытую тренировку и высмеял ирландцев.