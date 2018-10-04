Нурмагомедов раскритиковал главу UFC за поддержку Макгрегора
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дену Уайта за поддержку ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
Уайт неоднократно открыто заявлял о своей симпатии к Макгрегору, а на пресс-конференции с участием Нурмагомедова выпил с ирландцем виски.
«Дене нужно прекратить целовать его задницу. Как он может спросить, где пояса Конора? Он не знает, что произошло за последние два года? UFC имеет чемпиона в легком весе, и теперь мы говорим, где пояса Конора? Он запутался. Он потерял рассудок, а не пояса.
UFC довольны мной в качестве чемпиона, потому что у меня тоже большое имя. Но сейчас я не могу знать обо всех людях в UFC, некоторые хотят победы Конора, потому что он очень известен, и они могут заработать много денег», — приводит слова россиянина журналист Ариэль Хельвани.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов провел открытую тренировку и высмеял ирландцев.