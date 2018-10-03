Тренер ЦСКА опасается эмоционального спада у игроков после победы над «Реалом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил обеспокоенность эмоциональным состоянием своих игроков после победы над мадридским «Реалом» во 2-м туре Лиги чемпионов, передает ТАСС.

По его мнению, этот успех может негативно сказаться на мотивации игроков.

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«Мы наслаждаемся сегодняшним вечером. На моей памяти тот матч, в котором БАТЭ выиграл у «Баварии» (в 2012 году белорусский клуб под руководством Гончаренко в Лиге чемпионов выиграл со счетом 3:1). Опасаюсь эмоционального снижения, у нас много молодых игроков. Надеюсь, что этого не повторится, и мы будем дальше развиваться», — сказал тренер.

Встреча ЦСКА — «Реал» прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА «радовались как дети» победе над «Реалом».