Фернандес заявил о желании ЦСКА обыграть «Реал»

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес высказался относительно предстоящего домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

«Этот матч несомненно войдет в историю. Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью. Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведем большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть «Реал»!

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Против Модрича и многих других звезд я уже играл. Так что больше всех жду встречи с Марсело! Это великий футболист, бразилец, на левом фланге обороны он бесподобен. Конечно же, я очень хочу сыграть против него», — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Игра состоится сегодня в «Лужниках» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы ЦСКА на победу в матче с «Реалом».