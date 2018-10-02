Шведский футболист отпраздновал гол стаканом пива

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В матче 24-го тура чемпионата Швеции между «Хаммарбю» и «Гетеборгом» капитан «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива после эффектного гола, сообщает «Советский спорт».

Бакирчиоглу удачно исполнил штрафной удар. После того, как вратарь соперников пропустил мяч, шведский футболист взял из рук ликующего болельщика пластиковый стакан пива и сделал глоток. Бакирчиоглу бегал по газону под аплодисменты фанатов и одновременно пил из стакана.

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Видео эпизода активно обсуждают в социальных сетях.

Встреча команд завершилась счетом 3:0 в пользу «Хаммарбю».

Ранее сообщалось, что нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил о готовности вернуться в чемпионат Швеции для завершения карьеры.