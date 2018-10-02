Макгрегор: Нурмагомедов рассыпется на мелкие кусочки
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
30-летний ирландец пообещал «заставить трещать» действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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«Я буду его избивать, заставлю его трещать. Он рассыпется на мелкие кусочки. Не думаю, что он сможет принять удар», — приводит слова ирландца «Би-би-си».
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов высмеял Макгрегора футболкой с цыпленком.