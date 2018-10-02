Тренер Макгрегора напомнил о проблемах Хабиба Нурмагомедова
Тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Оуэн Роуди считает, что у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова могут возникнуть проблемы перед взвешиванием, сообщает «Советский спорт».
«У Нурмагомедова могут быть проблемы со сгонкой веса, такое уже случалось. Однако мы не думаем о том, на что не можем повлиять, случиться может что угодно. У нас уже срывались поединки в последний момент, пару лет назад нам дали Мендеса вместо Альдо.
Конор стал бить гораздо лучше, острее. Его борьба и джиу-джитсу тоже стали гораздо лучше. Он не дрался два года, однако все это время оттачивал собственную технику. Он стал лучше как боец, но главное — сохранил психологию победителя. Конор умен и настроен на победу. Очень хочу увидеть его возвращение», — цитирует Роуди MMA Fighting.
Нурмагомедов встретится с Макгрегором 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Этот поединок станет главным событием вечера.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сбрасывает более 1 кг в сутки перед боем с Макгрегором.