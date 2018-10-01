Форвард «Ливерпуля» сравнил игру в команде с отношениями с девушкой
Форвард английского «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал свое возвращение в клуб, передает «Советский спорт».
Нападающий объяснил, почему провел вторую половину прошлого сезона в аренде английского «Вест Бромвича».
«У меня никогда не было проблем ни с кем в клубе: ни с тренером, ни с сотрудниками. Мне нравится здесь, нравятся игроки, но иногда надо сделать что-то для себя», — заявил Старридж ESPN.
Также он сравнил свое возвращение к «красным» с возобновлением романтических отношений.
«Это как в отношениях с женщиной, когда после долгого периода ты думаешь: «Кажется, у нас больше не получается». Но потом ты уходишь и думаешь: «У нас с подругой все еще было хорошо. Мне нужно вернуться к ней», — поделился мнением форвард «Ливерпуля» .
Напомним, что ранее Старридж назвал мяч в ворота лондонского «Челси» (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии одним из лучших в его карьере.