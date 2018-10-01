Макгрегор пообещал сделать из Хабиба Нурмагомедова «игрушечного болванчика»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/11979205/RTS2285K-pic905-895x505-5790.jpg">

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор рассказал, чего ждет от предстоящего боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

«Я никому ничего не должен и не обязан отвечать ни на чьи вопросы по поводу боя. Я здесь потому, что я люблю этот вид спорта. Я на какое-то время пресытился боями, но сейчас я вернулся. Я снова голоден и снова готов делать все, что подобает профессионалу: делать вес, выступать перед прессой.

Реклама

Я сделаю из Хабиба игрушечного болванчика. Да, в этом бою есть немного личного отношения, но с другой стороны я отношусь к любому бою одинаково. Все что я вижу перед собой каждый раз — это пустое лицо и тело, которое нужно избить и победить. Я уже вижу, как голова Хабиба будет дергаться от моих ударов и слышу, как мозги бултыхаются у него в голове», — приводит слова бойца TheMacLife.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее Макгрегор назвал себя царем UFC.